Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bin Zayid’i ağırladı

MISIR CUMHURBAŞKANI İLE BAE DEVLET BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. BAE resmi ajansı WAM’ın aktardığına göre Bin Zayid, “kardeşlik ziyareti” amacıyla Mısır’a geldi.

ZİYARETİN DETAYLARI

Bin Zayid, El-Alameyn Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bin Zayid’in “ikinci vatanı Mısır’a geldiği” ve ziyaretinin birkaç gün süreceği belirtildi.