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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yunanistan’da

MISIR CUMHURBAŞKANI YUNANİSTAN’DA TEMASLARDA BULUNDU

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanistan’ı resmi ziyaret amacıyla ziyaret etti. Atina’ya gerçekleşen bu seyahatte Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas ve Başbakan Kyriakos Miçotakis ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Görüşmelerde özellikle Gazze Şeridi, Suriye, Libya ve Yemen’deki güncel gelişmeler, Kızıldeniz’deki deniz güvenliği ve düzensiz göç konuları üzerinde duruldu.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI

Yunanistan’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısında Mısır ve Yunanistan arasında “stratejik ortaklık” anlaşması imzalandı. Miçotakis, Sisi ile yaptığı ortak basın toplantısında, önceliklerinin Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi ve sivillere insani yardım akışının sağlanması olduğunu vurguladı. Ayrıca, Yunanistan’ın ateşkes sonrası Gazze’nin yeniden inşası için Arap Planı’na destek sunduğunu ifade etti.

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