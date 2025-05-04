Mısır’da Arkeolojik Kalıntılar Keşfedildi

Mısır’daki Arkeolojik Keşifler

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Kuzey Sina vilayetinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda Ptolemaios ve Roma dönemlerine ait askeri kale ve baraka kalıntılarının bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu kalıntıların antik çağda stratejik bir öneme sahip Tel Ebu Seyfi bölgesinde keşfedildiğini belirtti. Ptolemaios Hanedanlığı’nın MÖ 332 ile MÖ 30 yılları arasında hüküm sürdüğü ve Roma döneminin ise MS 395 yılına kadar devam ettiği biliniyor.

Keşfin Önemi

Bu keşif, özellikle doğu sınırındaki askeri tahkimatların mimari özellikleri ve fonksiyonları hakkında yeni bilgiler sunuyor. Elde edilen bulgular, bölgenin geçmişte hem askeri hem de endüstriyel bir merkez olarak sahip olduğu önemini gözler önüne seriyor. Bu kalıntılar, Mısır’ın tarihi ve kültürel mirasına dair ipuçları verirken, bölgenin tarihi stratejik konumunun da altını çiziyor.