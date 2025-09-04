Mısır’da Motosikletle Yolcu İndirme Olayı

MISIR’DA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Mısır’da motosikletle yolcu taşıyan bir taksi şoförü, yolcusunun İsrail vatandaşı olduğunu anlayınca, yolcusunu aracı terk etmeye zorladı. İsrail ordusunun Gazze bölgesine düzenlediği saldırılara karşı dünya genelinde yaşanan tepkiler sürerken, Mısır’da ilginç bir durum gelişti.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN DAVRANIŞI KAYDEDİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, Mısır’daki bir motosiklet taksi şoförü, yanındaki yolcunun İsrailli bir turist olduğunu fark ettikten sonra, yolcunun araçtan inmesini talep etti. O anlar, kameralar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada dikkat çekti.