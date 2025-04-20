Mısır’da Paskalya Ayini Yapıldı

MISIR’DA PASKALYA BAYRAMI COŞKUSU

Mısır’ın başkenti Kahire’de haziran ayı dolayısıyla tarihi Saint Simon Manastırı ile Orta Doğu’nun en eski kiliselerinden biri olan Kıpti Katedrali’nde Paskalya Bayramı için ayin düzenlendi. Kahire’nin güneydoğusunda, el-Mukattam Dağı eteklerinde yer alan tarihi Saint Simon (el-Enba Samaan) Manastırı, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı’na ev sahipliği yaptı. Dağın içine oyulmuş mimarisiyle bilinen manastırda bir araya gelen Hristiyanlar, Hazreti İsa’nın yeniden dirilişini ilahilerle kutladı. Saint Simon Manastırı, tamamı kayadan oyulmuş olmasıyla dünya çapında dikkat çekiyor ve Mısır’ın en etkileyici Kıpti mimari yapılarından biri olarak ön plana çıkıyor.

KIBTI KATEDRALİ’NDE GÖRKEMLİ AYİN

Öte yandan, Kahire’deki Abbasiye Kıpti Katedrali’nde, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros’un başkanlığında büyük bir Paskalya ayini gerçekleştirildi. Orta Doğu’nun en büyük ikinci katedrali olan bu yapı, aynı zamanda bölgedeki en eski kiliselerden biri olarak kabul ediliyor. Dünya genelindeki Kıpti Ortodoks Hristiyanlar için manevi bir merkez konumunda olan katedral, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan önemli bir ibadet noktası.

EZHER KURUMU’NDAN BAYRAM TEBRİĞİ

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mısır’daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Papa II. Tavadros ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Paskalya Bayramı’nı kutladı. Şeyh Tayyib, Papa II. Tavadros’a ve Kıpti Kilisesi’nin tüm üyelerine en iyi dileklerini iletip, bayramların Mısır halkı arasında daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ortamı oluşturmasını ve ülkenin ulusal dokusunun sağlamlığını yansıtmasını temenni etti.