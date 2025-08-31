Mısır’da Tren Kazası 3 Ölü, 103 Yaralı

TRAJİK TREN KAZASI

Mısır’da gerçekleşen bir tren kazasında Marsa Matruh-Kahire seferini yapan tren raydan çıktı. Bu üzücü olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi ise yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, kazanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı ve yaşanan kayıpların ardından yaralıların tedavisi için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

KAZANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

Olay yerine giden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, kazanın sebeplerinin belirlenmesi için bir teknik komite kurulacağını açıkladı. Bakan, yapılan soruşturmanın sonucunda kazayla ilgili sorumlu olan kişilere en sert yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bu gelişmeler, Mısır’da ulaşım güvenliğinin artırılması konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.