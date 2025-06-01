Mısır Dışişleri Bakanı, ABD ile Görüştü

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze’de ateşkese varılması için yürütülen çalışmaları gözden geçirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Abdulati ve Witkoff, Gazze’de ateşkesle ilgili çabaların değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki yetkili, Mısır, Katar ve ABD’nin, Gazze’de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım girişleri konusundaki arabuluculuk faaliyetlerini görüştü.

İNSANİ YARDIMLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşme sırasında, Abdulati, Gazze’deki savaşın sona ermesi ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesi için insani yardımların girişine izin verilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, Filistin-İsrail çatışmasında kalıcı bir barış sağlanmasının gerekliliği ve böylece ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede oluşturmak istediği kapsamlı barış vizyonunun hayata geçirilmesine vurgu yaptı. Witkoff ise, Mısır’ın Gazze’deki savaşı durdurmak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve insani yardıma erişimi güvence altına alacak bir anlaşma için yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarında üstlendiği rolün takdir edildiğini ifade etti.

NÜKLEER MÜZAKERE GÜNDEMİ BELİRLENDİ

Görüşme sırasında ayrıca, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerdeki son gelişmeler de ele alındı. Hamas’tan 31 Mayıs’ta yapılan yazılı açıklamada, Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlamak, Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilmek ve Filistinlilere yönelik insani yardımların sürekli hale gelmesini sağlamak amacını taşıdığı kaydedildi. Witkoff ise, ABD’nin ateşkes teklifine Hamas’ın verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu aktardı. İsrail Hayom gazetesinin anonim bir ABD’li kaynağa dayandırdığı haberinde, Hamas’ın “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği bildirildi.