Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze’de ateşkes için çabalıyor

ATEŞKES İÇİN GÜÇLÜ ÇABALAR

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için ülkesinin kararlılıkla çabalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Kahire’yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya geldi. Bu görüşme, Abdulati’nin yeni görevine başlamasından sonra gerçekleştirdiği ilk resmi toplantı oldu. Abdulati, “İsrail’in aç bırakmayı bir cezalandırma yöntemi olarak kullanmasını” kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Mısır’ın, Katar ve ABD ile birlikte Gazze’de ateşkes için yürüttüğü arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ve özellikle insani yardımların ulaştırılmasına öncelik verdiğini kaydetti.

ULUSLARARASI KONFERANS İÇİN HAZIRLIK

Dışişleri Bakanı Abdulati, Mısır’ın, Birleşmiş Milletler ve Filistin hükümetiyle işbirliği içerisinde Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma hazırlığını dile getirdi. Görüşme sırasında Abdulati, Mısır, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan, Gazze’nin yeniden inşasını ve Filistinlilerin yerinden edilmeden desteklenmesini amaçlayan 53 milyar dolarlık beş yıllık plana desteklerini yineledi. Ayrıca, Abdulati, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının, bölgedeki sorunların çözümüne ve kalıcı barışın sağlanmasına giden tek yol olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN’İN ZOR DURUMU

Filistinli lider Hüseyin eş-Şeyh, Mısır’ın Filistin davasına sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Eş-Şeyh, Mısır’ın Gazze’de ateşkesin yeniden sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konusundaki arabuluculuk çabalarını takdir etti. Ayrıca, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 52 bin 810’a, yaralı sayısının ise 119 bin 473’e ulaştığı bildirildi.