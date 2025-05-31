Mısır Dışişleri Bakanı Gazze İçin Baskı

MISIR’IN İSRAİL’İ BASKI ALTINA ALMA ÇABALARI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için tüm gücüyle baskı yaptığını ve Gazze’de kan dökülmesini en kısa sürede durduracak bir anlaşmaya varılmasını ümit ettiklerini belirtti. Kahire el-İhbariyye kanalında yayımlanan habere göre, Bakan Abdulati, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile başkent Kahire’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, “Savaşı sona erdirmek için tüm gücümüzle baskı yapıyoruz ve Gazze’de akan kanı mümkün olan en kısa sürede durdurmak için anlaşmayı umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Abdulati, Gazze Şeridi’ne insani yardımların tam erişiminin ve herhangi bir sınırlama olmaksızın ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladı. Açlığın, Gazze’deki Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise toplantıda bulunarak, “Gazze’deki durum, İsrail saldırıları nedeniyle son derece vahim.” dedi. Tangara, Kahire’nin bölgesel istikrarı sağlama konusundaki rolünü ve bu alandaki çabalarını övdü.