Mısır Dışişleri Bakanı’nın Görüşmesi Önemliydi

GÖRÜŞME DETAYLARI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Gazze’de ateşkese varılması için yürütülen çalışmalar üzerine bir değerlendirme yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Abdulati ve Witkoff arasında Gazze’deki ateşkes çalışmalarının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki yetkili, Mısır, Katar ve ABD’nin Gazze’deki ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve yardım girişi konuları üzerine yürüttüğü arabuluculuk çabalarını görüştü.

İNSANİ YARDIMLARIN ÖNEMİ

Abdulati, görüşme sırasında Gazze’deki savaşın sona ermesi için insani yardımların girişine izin verilmesinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Filistin-İsrail çatışmasına kalıcı bir barış sağlanmasının ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede sunduğu kapsamlı barış vizyonunun hayata geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi. Witkoff, Mısır’ın yürütülen arabuluculuk çalışmalarındaki rolünü takdir etti ve ABD’nin Gazze’deki savaşı durduracak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardıma erişimi temin edecek bir anlaşmaya varılması için çaba gösterdiğini ifade etti.

NÜKLEER MÜZAKERE GÜNDEMİ

Görüşmede ayrıca, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecindeki güncel gelişmelere de değinildi. Hamas, 31 Mayıs’ta yayınladığı yazılı açıklamada, Witkoff’un önerisine verdikleri cevabın kalıcı bir ateşkesi sağlamak, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmek amacı taşıdığını ifade etti. Ancak Witkoff, ABD’nin ateşkes teklifine Hamas’ın verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu belirtti.

HAMAS’IN ANLAŞMA TEKLİFLERİ

İsrail Hayom gazetesindeki habere göre, ismini vermeyen bir ABD’li kaynak, Hamas’ın, “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiğini öne sürdü.