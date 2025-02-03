Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’nin yarın Türkiye’ye bir ziyaret yapacağını duyurdu. Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüşeceğini aktarıyor.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR

Görüşmede, Mısır ile ikili ilişkilerin gelişimi yanı sıra 2026 yılında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının gündeme geleceği ve gelecek döneme ilişkin planlamaların yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca, başta Gazze ve Suriye olmak üzere Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda da istişarelerin gerçekleştirileceği ifade ediliyor.