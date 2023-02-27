Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye’ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, 10 yıllık bir aranın ardından ilk kez Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Shoukry’nin, Adana’yı ve Mısır’a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı’nı ziyaret etmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ve Suriye’ye yapılacak ziyaretin amacının, depremin ardından iki ülke ve kardeş halklarıyla dayanışma göstermek olduğunu açıkladı.