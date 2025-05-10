Mısır, Gazze İçin Arabuluculuk Yapıyor

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM ÇABALARI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Gazze’de ateşkesin yeniden sağlanması ile insani yardımların ulaşması için sürdürülen çalışmalara kararlılıkla devam ettiğini ifade ediyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Kahire’nin ziyaretinde bulunan Filistin Devlet Başkan Yardımcısı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya geldi. Görüşmede, Abdulati, İsrail’in “aç bırakmayı bir cezalandırma yöntemi olarak kullanmasını” kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

ARABULUCULUK ÇABALARI VE KONFERANS HAZIRLIĞI

Dışişleri Bakanı Abdulati, Mısır’ın Katar ve ABD ile birlikte Gazze’de ateşkes sağlamak amacıyla yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor ve insani yardımların ulaştırılmasına öncelik verdiklerini kaydediyor. Ayrıca, Mısır’ın, Birleşmiş Milletler ve Filistin hükümeti ile işbirliği içinde Gazze’nin yeniden inşası için bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlandığını ifade ediyor.

BEŞ YILLIK PLAN VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

Görüşmede, Mısır, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan, Gazze’nin yeniden inşasını ve Filistinlilerin yerinden edilmeden desteklenmesini hedefleyen 53 milyar dolarlık beş yıllık plana duyulan desteği yineledi. Abdulati, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının, bölgedeki çatışmanın çözümüne ve kalıcı barışın tesisine giden tek yol olduğunu vurguluyor.

FİLİSTİNLİ LİDERDEN TEŞEKKÜR

Filistinli lider Hüseyin eş-Şeyh, Mısır’ın Filistin davasına verdiği destek için şükranlarını sunuyor. Ayrıca, eş-Şeyh, Mısır’ın Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması konusundaki arabuluculuk çabalarını takdir ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 52 bin 810’a, yaralı sayısının ise 119 bin 473’e yükseldiği bildiriliyor.