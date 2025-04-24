Mısır, Gazze İçin Ateşkes Çabalarını Teyit Etti

MISIR, ATEŞKES KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI VURGULADI

Mısır, Gazze Şeridi’nde acilen ateşkes sağlanması için kararlılığını ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’yi Kahire’de kabul etti. Görüşmede düzensiz göçle mücadele ve düzenli göç konusundaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Mısır’ın, 2016’dan bu yana düzensiz göçmen taşıyan teknelerin Mısır kıyılarından ayrılmasını engellemedeki başarısı ve bölgedeki krizlerden etkilenen yaklaşık 9,5 milyon yabancıya ev sahipliği yapması dikkate alındı. Mısır’ın, bu konuda desteklenmesi gerekliliği de ele alındı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM UNSURU

Mısır’ın Gazze’de ateşkesin sağlanması için durmaksızın çaba gösterdiği, Filistinlilerin topraklarından sürülmesini veya Filistin davasının tasfiyesini reddettiği belirtildi. Ayrıca, iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yegâne garantisi olduğu ifade edildi.

İTALYA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Açıklamaya göre, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ülkesinin Mısır’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladı. Tajani, Mısır’ın, 4 Mart’taki Arap Zirvesi ve daha sonra gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında Arap ve İslam dünyasının desteğini aldığı Gazze’nin yeniden inşa planına İtalya’nın desteğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İtalya Dışişleri Bakanı, ayrıca Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi. Abdulati, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İtalyan mevkidaşıyla Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldıklarını aktardı. Mısır Dışişleri Bakanı, İtalya’nın, Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik Arap planını tam anlamıyla desteklediğini belirtti.