Mısır İçin Yerli Türler Geliştiriyoruz

YERLİ MISAIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE BAŞARILI ÇALIŞMALAR

BATI Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde (BATEM) gerçekleştirilen mısır çalışmalarında; su tüketimini azaltabilen, su kıtlığına dayanıklı ve yüksek sıcaklığa tolerans gösteren iki yerli tür üzerinde başarılı sonuçlar elde edildi. BATEM’de 20 yılı aşkın bir süredir mısır ile ilgili çalışmalar yürüten Doç. Dr. Şekip Erdal, mısırın Türkiye ve dünya genelinde stratejik öneme sahip bir bitki olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Erdal, “Dünyada en çok üretilen bitkiler arasında tonaj açısından mısır ilk sırada. Türkiye de bir mısır ülkesi. Yıllık yaklaşık 8-9 milyon ton üretimimiz var ve büyük bir alanda ekim yapılıyor” dedi. Tanelik, silajlık, cin ve şeker mısır gibi farklı türlerin Türkiye’de yetiştirildiğini belirten Erdal, “Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de üretilen mısırın büyük kısmı hayvan yemine gidiyor” diye ekledi.

TÜRKİYE, MISAIR ÜRETİMİNDE DÜNYADA İLK 3’TÜN İÇİNDE

Doç. Dr. Erdal, Türkiye’nin tanelik mısırda kendi kendine yeterlilik oranının yüzde 85 civarında olduğunu vurguladı. “Yani ürettiğimiz mısırın büyük kısmı ülke içinde karşılanıyor. Silajlık mısırın tamamı yerli üretim. Cin ve şeker mısırda ise kısmi ithalat söz konusu” diyen Erdal, verim açısından Türkiye’nin Şili ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte zirveye oynadığını ifade etti. “Bazı yıllarda Türkiye en yüksek verimi verirken, bazı yıllarda ABD ya da Şili daha fazla verim alıyor. Türkiye, tane verimi açısından ilk üç ülkeden biri” değerlendirmesinde bulundu.

KURAKLIK, MISAIR ÜRETİMİNİ ETKİLİYOR

Mısırın gelecekteki üretimini kısıtlayacak en büyük nedenin kuraklık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Erdal, “Türkiye genelinde bu konudaki araştırmalarımızda 300 üretici ile görüştük. Abiyotik stresler, özellikle yüksek sıcaklık ve kuraklık, üreticileri endişelendiren unsurlar. Bu streslerle başa çıkmak kolay değil. Su kıtlığı ile mücadele etmek daha zor” dedi.

YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI MISCIR ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Genetik dayanıklılığın önemine vurgu yapan Doç. Dr. Erdal, “Bakanlık bu konuda stratejik bir ilgi gösteriyor. Daha az su ile daha az verim kaybı yaşanabilecek çeşitler üzerinde çalışıyoruz. Yüksek sıcaklıkla başa çıkabilecek türler geliştirmek için bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

ANTALYA’DA MISAIR DENEMELERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Doç. Dr. Erdal, “Yerli çeşitlerin üretiminde melezleme ve kendileme çalışmaları yürütüyoruz. Eğer yeterince tohum üretir ve bu çeşitlerin performansını gözlemlersek, bu çeşitler için tescil başvurusu yapabiliriz” dedi.

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Mısırın su bağımlı bir bitki olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Erdal, “Susuzluğa maruz kalan ticari çeşitler üzerinde çalışıyoruz. Piyasa ürünleriyle kıyaslandığında yüzde 20-30 daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Ancak, mısır Türkiye’de hâlâ sulanıyor. İç Anadolu’da damla sulama sistemi kullanılıyor. Tüm Türkiye’de bu sistemin arttırılması gerekiyor” dedi.

İKİ YENİ MISCIR ÇEŞİDİ İÇİN ÜMİT VAR

Türkiye’nin su zorluğu çeken ülkelerden biri olduğuna deyinen Doç. Dr. Erdal, “Avrupa ve dünya ortalamasının altında suyumuz var. Bu nedenle her çaba değerli. Su tüketimini azaltacak veya su kıtlığında dayanıklı çeşitler geliştiriyoruz. İki çeşidimizde ümitvarız” diye konuştu.