Mısır İskenderiye’de 2025 U15 Yıldızlar Başarılar

İSKENDERİYE’DE BAŞARILI MÜCADELE

Mısır’ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilen 2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası’nda milli sporcular, bireysel, takım ve bayrak yarışlarında kazandıkları derecelerle toplamda 6 gümüş madalya elde etti. Bu şampiyonada, milli sporcu Elif Duman bireysel yarışlarda gösterdiği etkileyici performansla dünya 2’ncisi oldu. Aynı başarıyı erkekler kategorisinde de Mehmet Doruk Özkan tekrar ederek dünya 2’nciliğini kazandı.

KADIN VE ERKEK TAKIMLARINDAN BAŞARI

Kadın Takımı (Aylin Yılmaz, Elif Duman, Nevra Fandaklı) mücadeleleri sonrası dünya 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Erkek Takımı (Mehmet Doruk Özkan, Serhan Efe Ucarı, Dağhan Emir Demiryürek) de benzer şekilde dünya 2’nciliğine ulaştı. Karışık Bayrak Takımı (Elif Duman – Mehmet Doruk Özkan) dünya 2’nciliği elde etti. Ayrıca, Erkek Bayrak Takımı (Mehmet Doruk Özkan – Serhan Efe Ucarı) gösterdikleri güçlü performans ile yine dünya 2’ncisi oldu.

FİNAL YARIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLAR

Şampiyonada finallere yükselen milli sporcular önemli başarılar elde etti. Nevra Fandaklı, bireysel yarışta dünya 4’üncüsü olurken, Melis Tuğsem Erim dünya 10’uncusu olarak önemli bir derece kazandı. Erkeklerde Serhan Efe Ucarı, finali dünya 6’ncısı olarak tamamlarken, Mehmet Doruk Özkan bireysel, takım ve bayrak dereceleriyle şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

BAŞARI AÇIKLAMASI

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, sporcuların sahadaki disiplin ve azimleriyle modern pentatlonun geleceği için umut verdikleri belirtildi. “Gençlerimiz ülkemizi gururlandırdı, onların başarıları Türk pentatlonunun yükselişinin en güçlü göstergesi” ifadeleriyle milli sporcuların başarısı vurgulandı.