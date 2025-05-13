Mısır, İsrail’e Büyükelçi Atamayacak

MISIR’IN İSRAİL’E BÜYÜKELÇİ ATAMAMA KARARI

Mısır, Gazze Şeridi’ne yönelik geniş kapsamlı saldırı ve kalıcı işgal planı nedeniyle İsrail’e büyükelçi atama işlemini yapmama kararı aldı. Yedioth Ahronot gazetesine açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, “İsrail güvenlik kabinesinin onayladığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı ve işgal planı nedeniyle büyükelçi atanmayacak” ifadesini kullandı.

ÜST DÜZEY GÖREVLİLİKTE BELIRSIZLIK

Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanlığının, İsrail’in 5 ay önce Kahire’ye Büyükelçi olarak atadığı Uri Rotman’ın güven mektubunu henüz onaylamadığı belirtildi. Bu durum, iki ülke ilişkilerinde bir belirsizlik yarattı.

İSRAİL’İN STRATEJİK PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, 5 Mayıs’ta Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi için bir plan kabul etmişti. Bu plan, Gazze’deki daha fazla alanın işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini öngörüyor. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeyeceği ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi gibi konuları içeriyor.