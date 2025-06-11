Mısır, Katar, Kuveyt, BAE, Graz Saldırısını Kınadı

ULUSLARARASI KINAMA

Mısır, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avusturya’nın Graz kentindeki bir okula gerçekleştirilen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saldırı sert bir şekilde lanetlendi ve Avusturya hükümetine ile halkına mağdurların ailelerine içten taziyeler gönderildi. Yaralılara acil şifalar dile getirilen açıklamada, bu zor zamanlarda Avusturya’nın yanında olunduğu vurgulandı.

ŞİDDETİ REDDETME VURGUSU

Katar Dışişleri Bakanlığı, Graz’daki okulda gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Açıklamada, Katar’ın “sebep ve nedenleri ne olursa olsun şiddeti, terörü ve suç eylemlerini reddettiği” belirtildi. Kuşkusuz, kurbanların ailelerine, Avusturya hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da trajik olayla ilgili güçlü bir şekilde reddettiğini ifade etti ve tüm şiddet eylemlerini kabul etmediğini yineledi.

BAE’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

BAE Dışişleri Bakanlığı da bu tür suç eylemlerini kuvvetle kınadığını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini reddetmeye devam ettiğini dile getirdi. Açıklamada, yaşanan “iğrenç” olayın kurbanları için ailelere, yakınlarına, Avusturya hükümetine ve halkına en derin başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralılara da acil şifalar diledi.

SALDIRININ DETAYLARI

Graz’daki okul saldırısı, Avusturya’nın Graz kentindeki bir liseye dün sabah saat 10.00 sularında eski bir öğrencinin gerçekleştirdiği bir saldırıyla gerçekleşti. Bu olay sonucunda saldırgan da dahil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıda en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı ve saldırganın kimliğini 21 yaşında yerel bir Avusturyalı olarak belirtti. Saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiği belirtilirken, eylemi ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla gerçekleştirdiği kaydedildi. Avusturya Başbakanı Christian Stocker, dayanışma mesajıyla birlikte, 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.