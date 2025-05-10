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Mısır Konsolosluğu Önünde Eylem Yapıldı

GÜNDEMDEKİ İSYAN

Open Rafah grubunun üyeleri, Gazze’ye yapılan insani yardımların Refah Sınır Kapısı’ndan geçişinin engellendiği gerekçesiyle Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde grup adına açıklama yapan Emin Furkan Çelik, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor” diyerek son 20 ayda 52 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

SINIR KAPILARINA TEPKİ

Çelik, başta Refah Sınırı olmak üzere Gazze’ye açılan sınır kapılarının kapalı tutulmasını kınayarak, Mısır hükümetinin bu tutumunun “kabul edilemez” olduğunu ifade etti. “İnsani yardımların geçişine izin verilmemesi sadece Gazze halkını değil vicdan sahibi tüm insanları yaralıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze’ye destek yolculuğunun tamamlanması için çağrının tüm Müslümanları harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı ve İslam ülkelerini Gazze’ye karşı işlenen zulmün durdurulması için hızla harekete geçmeye davet etti.

EYLEMİN SONU

Açıklamanın ardından grup, eylemlerini sonlandırarak dağıldı.

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