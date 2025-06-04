Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi’ni ağırladı. Mısırlı yazarlar ve sanatçılar katıldı. Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerinden bahsetti. Ekonomik kalkınmanın önemi vurgulandı. Türk-Mısır bağı derinleşiyor. İlişkiler mükemmel seviyede

Mısır Otomobil ve Gezi Kulübü, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’i konuk ettikleri tarih, kültür ve medeniyet söyleşisi düzenledi. Etkinliğe kulüp üyeleri, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar katıldı. Konuşmasında Büyükelçi Şen, Türkiye ve Mısır’ın 1000 yılı aşan ortak tarihini, kültürel ve akrabalık bağlarını vurgulayarak, “Türkiye ve Mısır’ın 1000 yıllık iç içe geçmiş tarihi bulunmaktadır, bu tarih bize karşılıklı menfaatler ve değerler temelinde geleceğimizi birlikte kurmak için ilham vermektedir.” şeklinde ifade etti.

SÖYLEŞİDE KİTAP TANITIMI

Büyükelçi Şen, Dar İşraka Yayınevi tarafından yayımlanan Hıdiv İsmail ile Türkiye’nin Mısır’daki yüksek komiseri Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın torunu Emine Fuat Tugay tarafından yazılan “Bir Aile Üç Asır” kitabının Arapça baskısını tanıttı. Şen, kitabın Arapçaya çevrilip yayınlanmasına destek verdiklerini ve ailenin onayını aldıklarını belirtti. Kendisinin ve Tugay’ın ön söz yazdığı kitabın kaliteden bahseden Şen, bu kitabın yanı sıra Ekmeleddin İhsanoğlu’nun “Mısır’daki Türkler ve Kültürel Mirasları”, Mehmet Arif Paşa’nın “İber Beşer” eserlerinin de Türk ve Mısırlı genç nesiller için başvurulacak en önemli kaynaklar olduğunu ifade etti.

TARİHSEL İLİŞKİLER VE İŞBİRLİĞİ

Büyükelçi, Türklerin Mısır’da yurt edinmelerinin serüveninin bin yıl öncesine dayandığını ve bu durumun Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya kadar uzandığını belirtti. Mehmet Ali Paşa döneminde Mısır’da önemli gelişmeler kaydedildiğini, bu dönemde Türklerin nüfus sayımında 59 bin olarak tespit edildiğini aktardı. Bunun yanı sıra Mısır’daki Osmanlı İmparatorluğu’na önemli destek sağlandığını belirten Şen, 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında Mısır ordusunun 30 bin asker göndermesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, modern tarihin Batılı tarihçiler tarafından yazılmasının Türk ve Arap halkları arasında yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu, gerçek tarihin birincil kaynaklarla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tarihi ilişkilerin önemine dikkat çekerek Türkiye-Mısır arasındaki gönül bağına de değindi.

Büyükelçi Şen, Türk yatırımcılarının Mısır’ı kültürel ve sosyal bakımdan yakın hissettiklerini belirtirken, Mısır’da en aktif yatırımcı grubunu oluşturduklarını ifade etti. Bu yıl içerisinde üç fabrikanın açılışını yapmayı beklediklerini ve Mısır’ın cazip hale geldiğini kaydetti.

Büyükelçi, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu, her iki devletin farklı perspektif ve görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki karşılıklı güvenin her zamankinden daha güçlü olduğunu aktaran Şen, cumhurbaşkanının ekonomik kalkınmaya vurgu yaptığını ve bu konuda Mısır’ın önemine dikkat çekti.

Son olarak, Türkiye ve Mısır’ın diplomatik ve ekonomik güçlerini birleştirerek bölgedeki sorunlara katkı sağlayabileceklerini belirten Büyükelçi Şen, iki ülkenin siyasi ve ekonomik kalkınma alanında istikrarlı ilerleme kaydetme vurgusu yaptı. Mısır’ın sahip olduğu potansiyelin farkında olduklarını ve birlikte geleceğe yürümek istediklerini ifade etti.