Mısır Tarlasını Uyuşturucuya Çevirenler!

Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Köyceğiz ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi’nde yaşayan Alptekin Ö.’nün (56) uyuşturucu madde piyasaya süreceği yönünde elde edilen istihbarat üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelinin yaşadığı evde ve serasında kapsamlı bir arama gerçekleştirildi.

Uyuşturucu Tarımı Tespit Edildi

6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan Alptekin Ö. (56) ve eşi Adile Ö. (52), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları B.Ö. (33) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.