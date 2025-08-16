Haberler

Mısır Uyruklu Ali, Ölü Bulundu

İNEGÖL’DE BULUNAN ÖLÜM OLAYSINA DAİR DETAYLAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir süre haber alınamayan Mısır vatandaşı Maghawry Ali (55), evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay, saat 20.00 civarında Orhaniye Mahallesi Bircanlar Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Arkadaşları, Ali’den uzun süredir haber alamayıp durumdan endişelendi ve onun evine yöneldi. Kapıyı açamayan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine yakın süre içinde polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde yerde hareketsiz yatan birini buldu. Yapılan kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin Mısır’a gitmek için uçak bileti aldığı tespit edilen Maghawry Ali olduğu ortaya çıktı. Ali’nin cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili detaylandırılmış bir soruşturma başlattı.

