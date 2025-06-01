Mısır Ve Katar, 60 Günlük Ateşkes İstedi

Mısır VE KATAR’DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Mısır ve Katar, Gazze’de İsrail ile Hamas arasında 60 günlük geçici bir ateşkes anlaşmasının bir an önce sağlanmasını istiyor ve bu anlaşmanın kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını temin etmek istediklerini belirtiyor. Katar ve Mısır, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ortaya koyduğu 60 günlük ateşkes önerisiyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı.

SORUMLULUK VE HİZMET ÇAĞRISI

Açıklamada, “tüm tarafların sorumlu bir şekilde hareket etmesi, Gazze’deki krizi sona erdirmek için arabulucuların çabalarını desteklemesi ve böylece bölgeye istikrar ve sükunetin geri getirilmesi” gibi bir çağrı yapıldı. Gazze’de dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılması ve sorunların giderilmesi amacıyla ABD ile koordineli çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, Gazze’ye yardım girişlerinin sağlanması, savaşın bitirilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlaması için çabaların devam ettiği belirtildi.

İNSANİ KRİZİ SONLANDIRMA ÇABALARI

Açıklamada, “60 günlük geçici ateşkese hızla varılması ve bunun da Gazze’de yaşanan benzeri görülmemiş insani krizi sona erdirecek, sınırların açılmasını ve yardım girişini sağlayacak ve Gazze’deki Filistin halkının çektiği acıları hafifletecek kalıcı ateşkesle sonuçlanması” talep edildi. Hamas’ın dün yaptığı yazılı açıklamada, Witkoff’un önerisine verilen cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi hedeflediği kaydedildi.

ABD’DEN TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu açıkladı. İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği bir ABD’li kaynağa dayandırdığı haberde, Hamas’ın, “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği bilgisi yer aldı.