Mısırlı Ehap T., Kapkaç mağduru oldu

Olayın Gelişimi

Taksim’de yürüyen Mısırlı Ehap T. (47), 2 şüphelinin saldırısına uğramış. Olay, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde gerçekleşmiş. Ehap T., kaldırımda yürürken karşısından gelen şüphelilerden biri, elindeki çantayı kaparak kaçmış. Şoke olan Ehap T. olduğunda kalmış. Şüpheli ise hızla oradan uzaklaşmış. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş.

Yakalama Süreci

Olayın ardından Mısırlı turist, durumu polise bildirmiş. Bunun üzerine Beyoğlu Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri hemen bir çalışma başlatmış. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş. Yapılan çalışmalar neticesinde M.H. (16) ve R.D. (26) isimli şüpheliler yakalanmış. Gözaltına alınan bu iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılmış.

Yargılama ve Çantanın Durumu

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, ‘kapkaç’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Ayrıca, çalınan çanta ve içindeki eşyalar, Mısırlı turiste geri teslim edilmiş. Olay, Taksim’de meydana gelen benzer suçların önüne geçilmesine yönelik güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirmiş.