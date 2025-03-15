Mısırlı Güreşçi Mahrus’tan Yeni Rekor

GÜREŞÇİ EŞREF MAHRUS’TAN REKOR KIRMA BAŞARISI

Mısırlı 43 yaşındaki güreşçi Eşref Mahrus, oruçlu olduğu bir dönemde 279 tonluk bir treni çekerek Guinness Rekorlar Kitabı’na yeni bir başarı ekledi. Bu olağanüstü deneme, Kahire’deki Ramses Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi. Medya mensupları, izleyiciler ve Guinness Rekorlar Kitabı heyetinin önünde gerçekleşen bu etkinlik, büyük bir heyecanla takip edildi.

ÖNCEKİ REKORU KIRDI

“Kaponga” olarak da tanınan Mahrus, izleyicilerin coşkulu tezahüratları eşliğinde, daha önceki 221 tonluk tren çekme rekorunu kırarak 279 tonluk treni tam 10 metre boyunca çekmeyi başardı. Mahrus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruçluyken 279 tonluk treni sadece omuz gücüyle 10 metre 66 santimetre çektiğini belirtti. Ayrıca, bir saat sonra aynı treni dişleriyle de çekerek 2003’te kırılan 260 tonluk rekoru geçtiğini ifade etti.

REKORLARLA DOLU BİR KARIYER

Guinness’te toplam 6 rekor sahibi olan Mahrus, 2022’de 16 tonluk bir aracı dişleriyle çekerek ilk rekorunu kırdığını kaydetti. Serbest güreş alanında mücadele eden Kabonga, devasa arabaları ve trenleri çekme konusundaki olağanüstü girişimleriyle tanınan bir sporcu olarak dikkat çekiyor.