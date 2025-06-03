Mısırlı Ve Fransız Liderler Görüşme Yaptı

MISIR VE FRANSA ARASINDA FİLİSTİN MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kahire, 3 Haziran – Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin meselesi ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan gelen açıklamalara göre Sisi, Fransa’nın Filistin halkının meşru haklarına sağladığı desteği takdirle karşıladı.

AÇIKLAMA VE GÖRÜŞMELERDE GÜNDEM

Sisi, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması, rehine ve tutuklu takasının kolaylaşması ve sivillere insani yardım ulaştırılması için gerçekleştirdikleri çabalarına dair Macron’a bilgi verdi. Ayrıca, iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla bu ay New York’ta yapılacak uluslararası barış konferansına olan desteklerini yineledi. Sisi, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, Ortadoğu’daki kalıcı barış için tek uygulanabilir yol olduğunu vurguladı.

Macron, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki Mısır’ın önemli rolüne dikkat çekti. Kahire’nin Gazze’de savaşın sona erdirilmesi ve insani krizlerin hafifletilmesine yönelik yürüttüğü çabaları desteklediğini dile getirdi. İki lider, Mısır ve Fransa arasında ortak ilgi alanları içeren bölgesel konulardaki koordinasyonun devam etmesinin önemini bir kez daha vurguladı.