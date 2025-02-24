“Miskets Dubai Çikolata Geri Çağrılıyor”

ALMANYA’DA ÇİKOLATA GERİ ÇAĞRILIYOR

Almanya’da satışı gerçekleştirilen “Miskets Dubai Chocolate” markalı çikolata, içeriğinde bulunmaması gereken susam nedeniyle geri çağrılıyor. Artı49’un duyurduğu habere göre, geri çağırma kararı, yapılan testler sonucunda belirli bir partide susam tespit edilmesinin ardından alındı. Ürünün etiketinde veya alerjen uyarılarında susama dair herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olması, susam alerjisi olan bireyler için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu durum, ciltte kızarıklık, döküntü, mide bulantısı, kusma, ishal ve solunum zorluğu gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÇİKOLATANIN DETAYLARI

Geri çağrılan ürün, “Miskets Dubai Chocolate” markasına ait 100 gramlık çikolata tabletleridir. Geri çağrılan partinin numarası “L:24314\1” olarak belirlenmiş olup, son tüketim tarihi 9 Kasım 2025 olarak belirtilmiştir. Söz konusu ürün, Almanya’daki perakende mağazalarında ve candy2go.de internet sitesi üzerinden satışa sunulmuştu. Bu ürünü satın alanlar, fiş göstermeden aldıkları mağazalara geri getirerek ücretlerini iade alabiliyorlar.