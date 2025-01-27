Misli’de Bugünün Öne Çıkan Bahisleri

BAHİSLERDE GÜNÜN MAÇLARI

İddaa programında yer alan en çok tercih edilen bahis seçeneklerini ve Misli yazarlarının bu maça yönelik yaptığı yorumları sizler için bir araya getirdik. Maçların coşkusunu Misli’ye özel yüksek oranlarla deneyimleyin. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sizleri bekliyor!

Kasımpaşa – Hatayspor: Galibiyet Beklentisi

Kasımpaşa – Hatayspor karşılaşmasına kupon ekleyen Misli üyelerinin %27’si Kasımpaşa’nın galip geleceğini öngörüyor. Misli yazarı Can Tongo’nun tercih ettiği seçenek ise “Maç Sonucu 1”. Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçı beraberlikle tamamlayarak iyi bir performans sergiledi. Hatayspor ise Galatasaray karşısında bir puan almakla moral buldu ancak bu durumun Kasımpaşa maçında etkisi olacağını düşünmüyor. Kasımpaşa, iç sahada etkili olan bir takım ve Hatayspor için zorlu bir deplasman bekleniyor. Ev sahibi ekip, 3 puana daha yakın.

Genoa – AC Monza: Favori Takım

Misli’de “Şampiyon Oranlar” bülteninde yer alan bir diğer önemli maç, Genoa ile AC Monza mücadelesidir. Kuponuna bu maçı ekleyen Misli üyelerinin %30’u Genoa’nın galibiyet elde edeceğini düşünüyor. Misli yazarı Tutmaz Tahminler, “1.5 Üst” seçeneğini öneriyor. Monza, ligdeki en düşük performans sergileyen takım ve düşme adayı konumunda. Genoa, bu maçı kazanarak küme düşme hattında uzak kalmak için mücadele ediyor. Taraf bahsi için Genoa galibiyeti önerilse de, Monza son maçında Fiorentina’yı yenmişti. Ayrıca Monza’nın son 9 karşılaşmasında en az 2 gol kaydedildiği göz önünde bulundurularak, 1.5 üst seçeneği de değerlendirilebilir.

Sakaryaspor – Manisa Futbol Kulübü: Ev Sahibi Avantajı

Sakaryaspor ile Manisa Futbol Kulübü maçını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %38’i Sakaryaspor’un galip geleceğini düşünüyor. Misli yazarı Safa Can Konuksever, “Maç Sonucu 1” seçeneğini tercih ediyor. Manisa, 3 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde Ümraniye ve İstanbulspor’a kaybetti. Sakaryaspor, 5 haftadır kaybetmeyen bir takım olarak, geçen hafta Keçiörengücü’nü yendi. Mesut Bakkal sonrası gösterilen gelişmeler de dikkat çekiyor. Ev sahibi takım, galibiyete daha yakın görünüyor ve oran iyi.

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