“Misli’de Günün En Fazla Bahis Yapılan Maçları”

GÜNÜN İDDAA PROGRAMI VE YORUMLAR

Misli’de günün iddaa programı içerisinde en çok tercih edilen bahisleri ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalar için yaptığı yorumları sizler için topladık. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli’de yaşayabilirsiniz.

TÜRKİYE – GALLER KARŞILAŞMASI

Gün içerisinde şampiyon oran bülteninde bulunan Türkiye – Galler karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %40’ı Ay-Yıldızlılarımızdan galibiyet bekliyor. Misli Editörü Mustafa Irgıt’ın tahmini, “Milli takımımız çok iyi bir Uluslar Ligi geçirerek grubunda lider konumda. Rakibi Galler’in 2 puan önünde yer alıyor ve bu maçı kazandığı takdirde Lig A’ya yükselmeyi garantileyecek.” şeklinde. Türkiye, İzlanda ve Karadağ karşısında iki galibiyet aldı ve formda bir görüntü sergiliyor. Galler’in ise kazanmaktan başka çaresi yok. Son dört deplasman maçlarından 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldılar. Türkiye, önemli eksiklerine rağmen “daha iyi durumdayız ve saha ile seyirci avantajıyla galibiyete uzanmamızı bekliyorum.”

HOLLANDA – MACARİSTAN MAÇI

UEFA Uluslar Ligi bültenindeki bir diğer karşılaşma olan Hollanda – Macaristan maçını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %47’si ev sahibinin galibiyetine oynuyor. Misli Yorumcusu Onur Akpınar’ın görüşü ise şu şekilde: “Hollanda gruba galibiyetle başlamıştı, ancak son üç maçta kazanamadı. İkinci sıra için durum tehlikeye girdi ve çok kritik maça çıkacaklar.” Macaristan, Bosna Hersek karşısında kazandıktan sonra potaya girmeyi başardı. Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, Bosna maçında attığı gollerle galibiyeti getirdi. “Hollanda hızlı hücum eden bir takım ancak savunması güvenilir değil.” dedi ve karşılıklı goller beklediğini belirtip tercihini 2,5 üstünden yana kullandı.

İSVEÇ – SLOVAKYA MAÇI

Bir diğer dikkat çeken karşılaşma ise İsveç – Slovakya maçı. Bu maça bahis yapan Misli üyelerinin %40’ı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor. Misli yazarı Mert Artun, “Geçen ayki maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen Slovakya’dan 1 puanla döndü.” diyerek İsveç’in sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirtti. TD Jan Dahl Tomasson ile sorun yaşayan Nottingham Forestlı Elanga bu ay kadroya katılmadı ve bu mücadelede forma giymeyecek. Kulusevski ve Gyokeres ev sahibi için formda isimlerken, konuk ekipte Lobotka’nın iyileşmesine rağmen maç eksiği nedeniyle ilk 11’de başlaması düşük ihtimal olarak görünüyor. “Gollü bir maç bekliyorum, ev sahibi kazanarak liderliği garantiler düşüncesindeyim.” ifadesini kullandı.