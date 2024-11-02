“Misli’de Günün En Fazla Tercih Edilen Maçları”

GÜNÜN MAÇLARINA DAİR ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programı içinde yer alan en çok oynanan bahisleri ve Misli yazarlarının bu karşılaşmalarla ilgili yorumlarını derledik. Maçların heyecanını Misli’ye özel daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. “Şampiyon Oranlar” sadece Misli’de sunuluyor!

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇINI DEĞERLENDİRME

Beşiktaş – Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %77’si Beşiktaş’ın galip gelmesini bekliyor. Misli Yazarı Sabri Ugan, “Maç Sonucu 1” tercihini yapıyor. Ugan, Beşiktaş’ın Avrupa ligindeki Lyon ve Galatasaray karşısındaki performansında bazı sıkıntılar gözlemlense de, Kasımpaşa karşısında sürpriz yaşanmayacağını düşünüyor. “Beşiktaş’ın kendi sahasında, taraftarının karşısında bu maçı kazanma ihtimali yüksek. Oran da gayet iyi,” diyor.

BOURNEMOUTH – MANCHESTER CITY MÜCADALESİ

Bournemouth – Manchester City karşılaşmasına katılan Misli üyelerinin %70’i Manchester City’nin galip gelmesini bekliyor. Misli Yazarı Gökhan Abdik’in tercihi de “Maç Sonucu 2”. Abdik, Manchester City’nin önceki maçında rahat bir galibiyet aldığını belirtiyor. “Bournemouth, Aston Villa deplasmanından puanla döndü. Üst üste iki güçlü rakibinden puan alabileceklerini düşünmüyorum. Zaten Manchester City’ye de şansları hiç tutmuyor. Pep Guardiola ve öğrencileri kazanır,” diyor.

KAYSERİSPOR – ADANA DEMİRSPOR MAÇINI ANALİZ ETME

Kayserispor – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %65’i Kayserispor’un galip geleceğini düşünüyor. Misli Yazarı Safa Can Konuksever, “Maç Sonucu 1” tercihinde bulunuyor. Yazar, Kayserispor’un bu sezonun ilk galibiyetini Hatay’da aldığını ancak Türkiye Kupası’nda Silivrispor’a elendiğini hatırlatıyor. “Adana Demirspor karşısında bunu mutlaka telafi etmek isteyeceklerdir. Adana Demir zaten kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyor. Kayserispor’un galibiyeti denenir,” diye ekliyor.

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