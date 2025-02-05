Misli’de Günün Şampiyon Oranlı Maçları

GÜNÜN ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARI

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları değerlendirdi. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇ YORUMU

Newcastle United-Arsenal karşılaşmasında, Misli yazarı Barış Keklik, karşılıklı goller bekliyor. “İki ekip de oldukça formda. Arsenal’de Jesus ve Saka’nın eksikliği sorun yaratıyor gibi gözükse de takım olarak harika işler yapıyorlar. Newcastle United ise Alexander Isak’ın olağanüstü performansı ve takım oyununun gelişmesiyle çok daha iyi bir takım haline geldi. Yarı final mücadelesinde karşılıklı gol izleriz.”

AC MILAN-AS ROMA MAÇ YORUMU

AC Milan-AS Roma karşılaşmasına dair Misli yazarı Tutmaz Tahminler, karşılıklı goller öngörüyor. “Milan, hoca değişikliğinden sonra kıpırdanmaya başladı. Ligde iyi bir Inter maçı oynadılar. Son dakika yedikleri gol onları biraz düşürmüş olabilir fakat Roma’ya karşı gol bulacaklardır. Roma’nın da performansı her geçen hafta daha iyiye gidiyor. Ranieri geldikten sonra çok şeyi değiştirdi olumlu anlamda. Son haftalarda her maçta gol buluyorlar. Burayı da boş geçmezler.”

RIZESPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇ YORUMU

Rizespor-Ankaragücü karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor. “Ankaragücü lige odaklı. Üst üste iki maç kaybettiler ve bekledikleri performansın altında görünüyorlar. Düşme potasına yakın olsalar da ilk 7 iddiasına da uzak değiller. Bu hafta zorlu bir İstanbulspor deplasmanı onları bekliyor. Ev sahibi Rizespor kadroda fazla rotasyona gitmezse bu karşılaşmayı handikaplı kazanır.”

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