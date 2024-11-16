“Misli’de Günün Şampiyon Seçimleri”

GÜNÜN MAÇLARI YORUMU

Misli’de bulunan günün “Şampiyon Oranlı” maçları Misli yazarları tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi. “Şampiyon Oran” avantajıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün şampiyon tercihleri…

TÜRKİYE – GALLER MAÇINI ANALİZ EDEN YAZAR

Türkiye – Galler karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, Ay-Yıldızlıların galibiyetini öngörüyor. Ugan’ın yorumu şu şekilde: “Milli takımımızın kazanacağını öngörüyorum. Sürpriz çıkarsa, gollü beraberlik olur diye düşünüyorum. Bizim Çocuklar’dan özellikle Ferdi ve Kenan’ın yokluğu önemli handikap. Buna karşılık bireysel form durumu ve takım uyumu açısından önemli bir yol kat eden ekibimiz, eksikleri bir şekilde tolere edecektir. Bence Galler açısından evlerinde oynayacakları İzlanda karşılaşması daha kritik.”

HOLLANDA – MACARİSTAN MAÇINA DAİR ÖNGÖRÜLER

Hollanda – Macaristan karşılaşmasında Misli yazarı Mustafa Irgıt, ev sahibi ekibin galibiyetini bekliyor. Irgıt’ın yorumu da şöyle: “İki takım da grubunda 5 puanla yer alıyor. Almanya’nın Bosna Hersek’i mağlup edeceğini varsayarsak bu maçın önemi daha da artıyor. Hollanda, son maç Bosna’ya konuk olacağı için Macaristan’a göre biraz daha avantajlı. Fakat Hollanda’nın 3 maçtır kazanamadığı gerçeği ortada. Macaristan deplasmanında 10 kişi kalmalarına rağmen 1 puanla dönmeleri halen yarış içinde olmalarının en büyük sebebi. Hollanda’nın oranı riski karşılamıyor. Macaristan’ın bir şekilde gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı goller izleriz.”

ALMANYA – BOSNA HERSEK MAÇI İÇİN TAHMİNLER

Almanya – Bosna Hersek maçında Misli yazarı Kerim Can Özdal, ağların karşılıklı havalanacağını düşünüyor. Özdal’ın yorumu şu şekilde: “Son olarak Hollanda’yı 1-0’la geçen Almanya, öncesinde de Bosna Hersek deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda mağlup ettikleri rakiple şimdi iç sahada karşılaşacaklar. Büyük kalite farkı var. Bosna Hersek’in gruptaki performansı çok zayıf kaldı. Özellikle hücumda zorlanıyorlar. Almanya, gollerine ilk yarıdan başlayabilir. ‘İlk yarı 1.5 üstü’ denenir.”

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