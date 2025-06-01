Miss World 2025’in Güzeli Opal Chuangsri

MISS WORLD 2025 FİNALİ HİNDİSTAN’DA YAPILDI

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu yıl 72’ncisi düzenlenen güzellik yarışmasında 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri, tacı takarak dünya güzeli unvanını kazandı. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremiyor. Yarışma sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde ediyor.

OPAL SUCHATA CHUANGSRİ’NIN HAYATI VE EĞİTİMİ

Opal Suchata Chuangsri, Tayland’ın Phuket şehrinde 2003 yılında otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Eğitimine Bangkok’ta bulunan Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaşıyor. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor. Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor.