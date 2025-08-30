MİT Başkanı, 30 Ağustos’u kutladı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ MESAJ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kalın, mesajında, “Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının, azim ve kararlılıkla taçlandığı 30 Ağustos zaferinin 103’üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

TARİHİ MİRAS VE GÜVENLİK VURGUSU

Tarih boyunca birçok zorluğu birlik ve beraberlik ile aşan milletin bugünkü kararlılığını sürdüğüne dikkat çeken Kalın, “MİT olarak, bu kutlu mirasın sorumluluğuyla; devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve bağımsızlığımızın teminatı için görevimizi büyük bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz” sözlerini kullandı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E SAYGI

Kalın, mesajında ayrıca, “Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini de ekledi.