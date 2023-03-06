MİT Başkanı Hakan Fidan: Ajan ağları çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, ajan ağlarının çökertileceğini duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2022 Faaliyet Raporu yayımlandı. MİT Başkanı Hakan Fidan, raporun sunuş yazısında teşkilatın, Türkiye Cumhuriyeti’ne yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2022 Faaliyet Raporu’nun sunuş yazısını kaleme alan MİT Başkanı Hakan Fidan, geçen yıl tüm dünyanın, bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadeleleri ile devlet dışı aktörlerden kaynaklı tehditlerle sınandığını belirtti.

“ÇOK SAYIDA ÖRGÜT UNSURU YURT DIŞINDA ELE GEÇİRİLEREK ÜLKEMİZE GETİRİLMİŞTİR”

MİT Başkanı Hakan Fidan, teşkilatın geçtiğimiz yıl, birçok başarılı operasyona imza attığını vurgulayarak “Çok sayıda örgüt unsuru yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir.” dedi.

Fidan yazıda şu ifadelere yer verdi:

“MİT, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır.”

Fidan FETÖ ile mücadelede örgütün gizli haberleşme yöntemleri, mahrem yapılanmaları, yurt dışındaki faaliyetleri ve kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmaların kesintisiz sürdüğünü de belirtti.

Hakan Fidan, farklı ülkelerdeki 100’den fazla örgüt mensubunun Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

Fidan, “İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve sosyal ağların beraberinde getirdiği imkanlar milli güvenliğimizi ve menfaatlerimizi hedef alan casusluk faaliyetleri için de yeni fırsat pencereleri ortaya çıkarmaktadır.” ifadesini de kullandı.

“AJAN AĞLARINI ÇÖKERTMİŞTİR”

Hakan Fidan şu değerlendirmelerde bulundu:

“MİT, istihbarata karşı koyma alanında yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökertmiştir.”

Fidan, MİT’in 2022’de Suriye, Ukrayna, Libya gibi sahalarda operasyonel çalışmaların yanı sıra müzakerelere yön verilmesi, ve kriz yönetim süreçlerinin koordine edilmesi konularında da görev üstlendiğini belirtti.