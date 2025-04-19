MİT Başkanı Kalın, Hamas İle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Hamas heyetiyle önemli bir görüşme yaptığı bildirildi. Bu görüşmenin ana konusu, İsrail ablukası altında insanlık dramı yaşayan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinasyonu oldu. Görüşmede ayrıca, İsrail’in Gazze’deki soykırım faaliyetlerinin durdurulması amacıyla yürütülen çabaların son durumu değerlendirildi. Gazze halkının zorunlu olarak yerinden edilmesine yönelik İsrail tarafından geliştirilen tüm planlara karşı ortak bir tutum sergilemek de ele alınan konular arasında yer aldı.

GAZZE HALKINA DESTEK VURGUSU

Bu önemli toplantıda, Türkiye’nin, sivil insanlara yönelik İsrail saldırıları ve halkın yerinden edilmesini amaçlayan açlık politikalarına karşı, topraklarını korumak için kararlı bir direniş gösteren Gazze halkının her zaman destekçisi olacağı vurgulandı. Görüşmede, İsrail’in yayılmacılık ve işgal politikalarının kesin bir şekilde reddedileceği, her türlü yeni işgal ve ilhak girişimine karşı durulacağı da ifade edildi. Türkiye’nin kalıcı ateşkes için uluslararası tüm çabalara yine destek vermeye devam edeceği belirtildi.