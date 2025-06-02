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MİT Başkanı Kalın, Hamas’la görüştü

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN’IN GÖRÜŞMESİ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayve ile bir telefon görüşmesi yaptı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kalın, Hayve ile dün akşamki görüşmesinde, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğündeki Hamas’a iletilen son öneriler doğrultusunda gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde varılan son aşamayı ele aldı.

Görüşmede, Gazze’deki insani dramın ve yıkımın ortadan kaldırılması için Türkiye’nin uluslararası toplum ile sürdürdüğü çabalara değinildi. Türkiye’nin, “Filistin halkının yanında” olduğu vurgusuyla, esir takası ve insani yardımların geçişinin bir an önce sağlanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kalıcı bir ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Görüşme sırasında, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin devam etmesinin önemine dikkat çekildi. Gazze’deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail’e baskı yapmasının gerektiği belirtildi.

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