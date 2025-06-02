MİT Başkanı Kalın, Hayye ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas’a iletilen son öneriler çerçevesinde yapılan ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama değerlendirilmiş oldu.

İNSANİ DRAMLAR VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Görüşmede, Gazze’de yaşanan insani dramın sona erdirilmesi ve yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye’nin uluslararası toplum ile yürüttüğü çabalara dikkat çekildi. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunun altı çizildi ve esir takasıyla insani yardımların geçişine acil izin verilmesi vurgulandı. Ayrıca, kalıcı ateşkese ulaşmak için atılacak adımlar konuşuldu.

MÜZAKERELERİN SÜRDÜRÜLMESİ

Telefon görüşmesinde, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin devam etmesinin önemi vurgulandı. Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi için uluslararası toplumun İsrail’e baskı yapmasının gerekliliği üzerinde duruldu.