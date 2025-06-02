Haberler

MİT Başkanı Kalın, Hayye ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas’a iletilen son öneriler çerçevesinde yapılan ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama değerlendirilmiş oldu.

İNSANİ DRAMLAR VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Görüşmede, Gazze’de yaşanan insani dramın sona erdirilmesi ve yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye’nin uluslararası toplum ile yürüttüğü çabalara dikkat çekildi. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunun altı çizildi ve esir takasıyla insani yardımların geçişine acil izin verilmesi vurgulandı. Ayrıca, kalıcı ateşkese ulaşmak için atılacak adımlar konuşuldu.

MÜZAKERELERİN SÜRDÜRÜLMESİ

Telefon görüşmesinde, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin devam etmesinin önemi vurgulandı. Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi için uluslararası toplumun İsrail’e baskı yapmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli Valisi Turan, Dua Etmekte

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz'da yağmur ve şükür duası etkinliğine katıldı. Etkinlikte Kur’an okundu ve şükür namazı kılındı. Vali, su tasarrufuna dikkat çekti.
Haberler

Rabat Manastırı Hafta Sonları İlgi Çekiyor

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Rabat Manastırı, tarihi mimarisi ve doğal güzellikleriyle hafta sonları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, bölge turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.