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MİT Başkanı Kalın, Önder’e başsağlığı diledi

İBRAHİM KALIN’DAN TAZİYE MESAJI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, “İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vazgeçmedi.” sözleriyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ÖNDER’İN KAYBI VE ANISINA SAYGI

Kalın, Önder’in kaybıyla ilgili detaylı olarak, “Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir akil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik.” ifadelerini kullandı. Önder’in inancı ve mücadelesinin önemine vurgu yapan Kalın, “Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun.” diyerek taziyelerini iletti.

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