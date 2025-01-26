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MİT Başkanı Kalın Şam’da Görüştü

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SURİYE İLE STRATEJİK GÖRÜŞME

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da yeni yönetim lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bu önemli buluşmanın detaylarına Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden ulaşıldı.

GÖRÜŞMENİN KATILIMCILARI

MİT Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Şam’da Ahmed Şara, Esad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, iki ülke arasında istihbarat ve diplomatik işbirliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

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