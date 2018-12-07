MİT Başkanı, senatörlerle görüştü

Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, senatörlerle bir araya geldi.

Fidan’ın, ABD’nin başkenti Washington’daki Kongre binasında bazı senatörlerle görüştüğü öğrenildi.

Fidan’ın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili temaslarda bulunduğu ifade ediliyor. Hürriyet’e bilgi veren MİT kaynakları ise “Doğrulama veya yalanlama yapmıyoruz” ifadesini kullandı. Kaşıkçı cinayetinin ardından Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel Türkiye’ye gelerek MİT, güvenlik yetkilileri ve üst düzey devlet yetkililerinden bilgi almıştı. Haspel’in bu ziyaret sırasında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bazı delilleri gördüğü ve ses kayıtlarını dinlediği öne sürülmüştü.

HÜRRİYET