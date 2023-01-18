MİT Başkanı’ndan Libya ile kritik temas

MİT Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Libya’nın başkenti Trablus’ta bir araya geldi.

Libya Başbakanlığının resmi Facebook sayfası Hukumetina’dan yapılan açıklamada, Dibeybe’nin Fidan ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ı Başbakanlık’ta kabul etti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Devlet Bakanı Adil Cuma ile İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi’nin de hazır bulunduğu kaydedildi.