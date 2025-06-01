MİT, DEAŞ’a Operasyon Gerçekleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. MİT, terör örgütü DEAŞ’a karşı yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen terör örgütü mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği bilgisini alan MİT, harekete geçti.

MEDYA VE LOJİSTİK FAALİYETLERİ

MİT, bu kişinin terör örgütü DEAŞ’ın medya ve lojistik alanında faaliyet gösteren sözde üst düzey bir yöneticisi olduğunu belirledi. DEAŞ’lı teröristlere eylem talimatları veren bu kişinin “Turuncu” kategoride yer alan Özgür Altun olduğu tespit edildi. Altun, yapılan operasyon neticesinde Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR

Özgür Altun isimli terörist, ifadesinde Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini açıkladı.