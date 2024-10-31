MİT’in Belgeleri, Yabancı Casuslar Hakkında Bilgi Sunuyor

MİT BELGELERİNDE YABANCILARA DAİR DETAYLAR

MİT’in yayımladığı belgeler, 1920’li yıllarda Adana ve Mersin’deki konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde görev yapan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından toplanan kapsamlı bilgilere yer veriyor. İstiklal Harbi’nin yoğun bir şekilde sürdüğü süreçte “Karakol Cemiyeti”ne katılarak bu cemiyetin kapanmasında etkili olup, Kemalistlere ve Mustafa Kemal Paşa’ya yakınlaşmayı başaran ancak sonunda Hint kökenli bir İngiliz casusu olduğu ortaya çıkan Mustafa Sagir ile ilgili 1921 tarihli belgenin “Osmanlıca” yazılmış orijinal versiyonu da belgeler arasındaki dikkat çekici unsurlardan biri.

Belgeler arasında “Rebeka” kod adını kullanan Dilber Cavidan ismindeki kadın casusa dair “çift hilal” simgesiyle damgalı 1921 tarihli “acil” ibareli rapor yer alıyor. Ayrıca, Mart 1921’de Genelkurmay Başkanlığına, yani Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye Riyaset-i Celilesine ulaşan “Yavuz Grubu” mühürlü belge ile birlikte, Felah Grubu’ndan 1922’de aynı kuruma gönderilen “çift hilal” mühürlü yazı da yayımlanan belgelerin arasında bulunuyor. Bu belgeler, dönemin casusluk faaliyetlerinin ve yabancıların etkinliklerinin ortaya konulmasına vurgu yapıyor.