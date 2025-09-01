MİT’in Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 2500 Site Kapandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde başlatılan bir soruşturma sonucu, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ortak operasyon düzenledi. Bu operasyon kapsamında, siber dolandırıcılık örgütünün lideri konumundaki Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin arasından elebaşı olan Ö.Ş., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİN SUİSTİMALI

Yapılan istihbari çalışmalar sayesinde, yurttaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapısı deşifre edildi. Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen teknik incelemeler, bu şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkardı.

Ayrıca, özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği, bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura düzenlenerek güven duygusunun istismar edildiği ve böylece vatandaşların dolandırıldığı belirlendi. İncelemelerde, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresleri, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketleri de kayıt altına alındı.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda, soruşturmaya Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil oldu. USOM’un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği açığa çıkarıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan elebaşı konumundaki Ö.Ş. da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemelerde, bu dolandırıcılık yapılanmasının yalnızca bireysel mağduriyetler oluşturmakla kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni tehdit ederek vatandaşların finansal güvenliğini zedeleyecek girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından dikkate değer bir boyuta ulaştığı kaydedildi.