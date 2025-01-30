MİT’in YPG’ye Nokta Operasyonu Başarılı Oldu

TÜRKİYE’NİN YPG ÜZERİNDEKİ BASKISI

Türkiye, Suriye’daki yönetimle iş birliği içinde terör örgütü YPG’ye yönelik çok yönlü baskısını devam ettiriyor. Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı çevresinde operasyonlarını sürdürürken, savaş uçakları da Ayn El-Arap bölgesinde YPG’nin konumlandığı noktaları hedef alıyor. Ayrıca, MİT, Suriye ile Irak sınırına yakın Rumeylan-Malikiye yolu üzerinde gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla YPG’nin sözde yöneticilerinden olan Sözdar Afrin kod adlı Şiraz Ömer’i etkisiz hale getirdi. YPG’nin terörist yöneticisi, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

ŞİRAZ ÖMER’İN GEÇMİŞİ VE FAALİYETLERİ

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, örgüte 2012 yılında katılan Şiraz Ömer, bir süre Kandil’de faaliyet gösterdikten sonra Suriye’ye geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde örgütün sözde sorumlusuydu. Bir dönem örgütün kadın yapılanmasının sözcülüğünü üstlenen terörist, en son olarak örgütün mali yapısında yönetici görevinde bulunuyordu. İstihbari çalışmalar sonucu tespit edilip, adım adım izlenerek etkisiz hale getirildi.

MAZLUM ABDİ’NİN AÇIKLAMALARI

Mazlum Abdi, geçici yönetimden bazı bakanların yaptıkları açıklamalar hakkında, “Bizim için en önemlisi HTŞ yöneticisi Sayın Ahmed Şara’nın açıklamalarıdır. HTŞ ve Şam yönetimi ile doğrudan görüşmeler var. Aramızda bazılarımızın gidiş gelişleri oluyor. İlişkilerimiz üst düzeydedir. Diyalogların devam etmesi konusunda aramızda çelişki olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.