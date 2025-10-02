MİT, “İngiliz Kemal” Raporlarını Paylaştı

MIT’İN AÇIKLADIĞI BELGELER

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), “İngiliz Kemal” olarak bilinen Ahmet Esat Tomruk’a dair raporlar ile dönemin Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’in uğradığı suikast sonrası gönderilen tebrik mektupları ve belgeleri içeren bir bölümü paylaştı. MİT’in resmi internet sitesindeki “Özel Koleksiyon” kısmında ziyaretçilerin erişimine açılan belgeler arasında, 85 yıllık geçmişe sahip iki rapor yer alıyor. Bu belgelerde “İngiliz Kemal” lakabıyla tanınan Tomruk hakkında olumsuz görüş bulunan bir rapor ile Von Papen’in suikasttan kurtulması sonrası kendisine gönderilen tebrik mektubuna dair bir rapor yer alıyor.

KEMAL’İN OLUMSUZ GÖRÜŞÜ

“İngiliz Kemal” hakkında yer alan olumsuz görüş, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti’nin (MAH) 26.12.1940 tarihli yazısıyla ortaya koyuluyor. Raporda, Tomruk’un uzun süre takipte olduğu, İngiliz Kemal adıyla bilindiği gibi Boksör Kemal, Kemal Esat ve Gözlüklü Kemal isimleriyle de tanındığı belirtiliyor. Tomruk’un yurtdışında edindiği bilgilerin ağızdan duyma olduğu ve bir dönem hizmette de kullanıldığı ifade ediliyor. Raporda yeralan olumsuz görüş ise şu şekildedir: “Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberlerde itimada layık olmaktan uzaktır. Şimdi Bulgaristan’da bulun Kemal’in durumunun takip edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim.”

BÜYÜKELÇİ VON PAPEN’E GÖNDERİLEN MEKTUP

Dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Von Papen'e 1942 yılında mektup gönderen İzmir'in Karşıyaka ilçesi Şemikler Köyü Muhtarı Şakir'e ait bir cevap mektubu ile MAH İzmir Merkez Amirliği'nden gelen 21.04.1942 tarihli rapor da koleksiyonda paylaşıldı. Dönemdeki haberlerde de belirtildiği üzere, suikasta uğrayıp kurtulan Von Papen'e tebrik mesajı gönderen Muhtar Şakir'in mektubu üzerine, Von Papen'in bu mektuba verdiği yanıt, zarfın açık adres içermemesi sebebiyle MAH'a ulaştırılmıştır. Araştırmalarda, Muhtar Şakir'in Von Papen'i şahsen tanımadığı, sadece Almanlara karşı beslediği sempati doğrultusunda tepkisini yazdığı ortaya konulmuştur. Büyükelçi Von Papen'in kaleme aldığı cevap mektubunda ise şu ifadeler geçiyor: "Sayın Bayım, Türk Milletinin muhtelif tabakalarından tebriknameler meyanında sizinki bilhassa memnuniyetimi mucib olmuştur. Beni hatırlayarak iyi temennilerde bulunmanızdan dolayı kalbi teşekkürlerimi sunarım. Milletlerimiz arasındaki büyük dostluğun takviyesi için bundan sonra da çalışabileceğimden bahtiyarım. Bilvesile en iyi temennilerimi saygılarımla beraber sunarım."