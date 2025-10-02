MİT, “İngiliz Kemal” Üzerine Belgeleri Yayınladı

İSTİHBARAT RAPORLARI VE KÜLTÜREL BELGELER

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda bulunan “İngiliz Kemal” ile ilgili açıklamalar içeren belgeleri paylaştı. Bu belgeler arasında, dönemin Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen’in uğradığı suikast sonrası gönderilen tebrik mektupları da yer alıyor. MİT’in resmi internet sitesinde “Özel Koleksiyon” bölümünde, raporlar bölümü altında iki yeni rapor yayımlandı. Paylaşılan belgelerin en eskisi 85 yıllık olup, “İngiliz Kemal” lakabıyla bilinen Ahmet Esat Tomruk’a dair olumsuz görüşleri içeriyor.

İNGİLİZ KEMAL’İN OLUMSUZ GÖRÜŞLERİ

Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti’nin (MAH) 26.12.1940 tarihli yazısında Ahmet Esat Tomruk hakkında olumsuz görüş bulunuyor. Bu raporda, Tomruk’un uzun zamandır takip edildiği belirtiliyor ve “İngiliz Kemal” lakabının yanı sıra Boksör Kemal, Kemal Esat ve Gözlüklü Kemal gibi isimlerle anıldığı aktarılıyor. Tomruk’un yurt dışı gezilerinde edindiği bilgilerin ağızdan duyma olduğu ifade ediliyor. Raporda Tomruk hakkında şu ifadelere yer veriliyor: “Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberlerde itimada layık olmaktan uzaktır.”

BÜYÜKELÇİ’YE GÖNDERİLEN MEKTUBUN İÇERİĞİ

Dönemin Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Von Papen’e 1942 yılında mektup gönderen İzmir’in Karşıyaka ilçesi Şemikler Köyü Muhtarı Şakir’in mektubu ve MAH İzmir Merkez Amirliği’nden gelen rapor sosyal koleksiyonda paylaşılmıştır. Suikasta uğrayıp kurtulan Von Papen’e tebrik mesajı gönderen Muhtar Şakir’in mektubu, adresin açık olmaması nedeniyle MAH’a gönderildi ve oradan ilgili postacı ile Muhtar Şakir’e ulaştırıldığı belirtiliyor. Köy Muhtarı Şakir’in, Von Papen’i şahsen tanımadığı ancak olay sonrası duyduğu memnuniyet nedeniyle bir mektup yazdığı ifade ediliyor. Büyükelçi Von Papen, Şakir’e yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullanıyor: “Türk Milletinin muhtelif tabakalarından tebriknameler meyanında sizinki bilhassa memnuniyetimi mucib olmuştur.”

Bu belgelerin paylaşılması, dönemin siyasi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunuyor.