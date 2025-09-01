MİT Koordinesinde 1250 Site Kapatıldı

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, siber dolandırıcılık amacıyla faaliyet gösteren yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı ve örgüt lideri Ö.Ş. tutuklandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapısını ortaya çıkardı. Yapılan detaylı incelemeler, bu şebekenin kişisel verileri kullanarak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

DOLANDIRILMA YÖNTEMLERİ

Söz konusu şebeke, geliştirdikleri yazılımlarla e-ticaret platformlarına sahte ilanlar yükledi. Bu ilanlar aracılığıyla mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler sunarak güven duygusu oluşturuldu ve dolandırıcılık gerçekleştirildi. İncelemelerde, ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi davranışlarının da kaydedildiği tespit edildi.

İŞ BİRLİKLERİ VE OPERASYON SONUÇLARI

Operasyon sürecinde, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi kurumlar da çalışmalara katıldı. USOM, dolandırıcılık şebekesinin kullandığı teknik altyapıyı belirlerken, MASAK ise örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para akışını tespit etti. Ankara Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yürütülen operasyonda, dolandırıcılık için kullanılan 1250’den fazla internet sitesi kapatıldı ve örgüt lideri Ö.Ş. mahkeme tarafından tutuklandı.