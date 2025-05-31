Mit Mezunu Vemuri, Mezuniyet Törenine Alınmadı

MIT’DE MEZUNİYET TÖRENİNE GİRİŞ HAKKI KAYBEDİLDİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) dikkat çeken bir olay yaşandı. Öğrenci başkanlığı yapan Megha Vemuri, Filistin’e destek veren bir konuşma yaptığı için mezuniyet törenine alınmadı. Vemuri, okul yönetiminin İsrail ordusuyla birlikte yürüttüğü bilimsel araştırmalara yönelik eleştirilerini ifade ederken, mezuniyet törenine katılma hakkını kaybetti.

YÖNETİMİN AÇIKLAMASI

MIT Sözcüsü Kimberly Allen, Vemuri’nin törende önceden planlanan bir rolü olmasına rağmen, “yönetimden habersiz olarak” katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle mezuniyet törenine katılmasının engellendiğini aktardı. Allen, “MIT ifade özgürlüğünü destekliyor ancak bireyin mezuniyet töreni organizatörlerini kasıtlı ve tekrar tekrar yanıltması ve sahneden protestoya liderlik ederek önemli bir enstitü törenini aksatmasına yanıt olarak aldığı kararın arkasında duruyor.” ifadelerini kullandı.

VEMURİ’NİN AÇIKLAMASI VE PROTESTO

MIT Başkanı Sally Kornbluth, mezuniyet töreninde Vemuri ile ilgili yorum yapmadı. Vemuri’nin resmi mezuniyet belgesinin durumu ise belirsiz. Filistin Gençlik Hareketi tarafından çevrimiçi yayınlanan bir programda, Vemuri’nin Filistin’e destek olmak amacıyla kefiye taktığı ve MIT’yi, İsrail ordusuyla ortak bilimsel çalışmaları eleştirdiği gözlemlendi. Vemuri, “Gazze’de mezun verecek üniversite kalmadığına” dikkat çekerek, “İsrail’in Filistin’i yeryüzünden silmeye çalıştığını izliyoruz ve MIT’nin bunun bir parçası olması utanç verici.” sözleriyle durumu özetledi.